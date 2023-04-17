О нас

С начала вооруженных столкновений в Судане погибли 83 человека, свыше 1,1 тыс. получили ранения

С начала вооруженных столкновений в Судане погибли 83 человека, свыше 1,1 тыс. получили ранения По меньшей мере 83 человека погибли, 1 126 получили ранения в результате вооруженных столкновений, начавшихся 15 апреля в Судане между подразделениями армии страны и отрядами сил быстрого реагирования (СБР).
Другие страны
17 апреля 2023 г. 02:53
С начала вооруженных столкновений в Судане погибли 83 человека, свыше 1,1 тыс. получили ранения

По меньшей мере 83 человека погибли, 1 126 получили ранения в результате вооруженных столкновений, начавшихся 15 апреля в Судане между подразделениями армии страны и отрядами сил быстрого реагирования (СБР).

Как передает Report, такие данные приводит телеканал "Аль-Хадас" со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"С начала боевых действий между армией и спецназом в Судане погибли не менее 83 человек, 1 126 получили ранения", - отметил он.

Представитель ВОЗ добавил, что "предметы медицинского назначения, которые были распределены по больницам и госпиталям в столице страны Хартуме до нынешних событий, на настоящий момент исчерпаны".

Отметим, что ранее в столице Судана Хартуме вспыхнули столкновения между суданской армией и СБР с применением тяжелого вооружения. В заявлениях командования СБР говорилось, что нынешняя ситуация сложилась после того, как вооруженные силы Судана без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном предместье Хартума.

В ходе боестолкновений погибли трое сотрудников Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН погибли.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sudanda silahlı toqquşmalarda ölənlərin sayı 80-i ötüb

Экслюзивные новости

Турецкий политик: Последний 21 год будет вписан золотыми буквами в историю страны
Турецкий политик: Последний 21 год будет вписан золотыми буквами в историю страны
15 апреля 2023 г. 14:10
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
14 апреля 2023 г. 15:35
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
14 апреля 2023 г. 14:02
Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
13 апреля 2023 г. 16:32
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
13 апреля 2023 г. 14:20
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
13 апреля 2023 г. 13:52
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
12 апреля 2023 г. 18:06
Госкомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
ФотоГоскомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
11 апреля 2023 г. 15:54
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
10 апреля 2023 г. 14:58
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
8 апреля 2023 г. 14:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi