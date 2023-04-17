С начала вооруженных столкновений в Судане погибли 83 человека, свыше 1,1 тыс. получили ранения

По меньшей мере 83 человека погибли, 1 126 получили ранения в результате вооруженных столкновений, начавшихся 15 апреля в Судане между подразделениями армии страны и отрядами сил быстрого реагирования (СБР).

По меньшей мере 83 человека погибли, 1 126 получили ранения в результате вооруженных столкновений, начавшихся 15 апреля в Судане между подразделениями армии страны и отрядами сил быстрого реагирования (СБР).

Как передает Report , такие данные приводит телеканал "Аль-Хадас" со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"С начала боевых действий между армией и спецназом в Судане погибли не менее 83 человек, 1 126 получили ранения", - отметил он.

Представитель ВОЗ добавил, что "предметы медицинского назначения, которые были распределены по больницам и госпиталям в столице страны Хартуме до нынешних событий, на настоящий момент исчерпаны".

Отметим, что ранее в столице Судана Хартуме вспыхнули столкновения между суданской армией и СБР с применением тяжелого вооружения. В заявлениях командования СБР говорилось, что нынешняя ситуация сложилась после того, как вооруженные силы Судана без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном предместье Хартума.

В ходе боестолкновений погибли трое сотрудников Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН погибли.