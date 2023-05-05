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С начала вооруженных столкновений в Судане погибли 190 детей

С начала вооруженных столкновений в Судане погибли 190 детей В Судане с начала вооруженных столкновений между армией и спецназом погибли 190 детей.
Другие страны
5 мая 2023 г. 06:23
С начала вооруженных столкновений в Судане погибли 190 детей

В Судане с начала вооруженных столкновений между армией и спецназом погибли 190 детей.

Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел.

По ее словам, с начала боевых действий в стране 1 700 детей получили различные ранения.

"В Судане наблюдается тяжелая ситуация, и за это дети расплачиваются своими жизнями. Конфликт должен быть остановлен во имя детей. Стороны должны прекратить нападения на медицинские учреждения, школы, объекты водоснабжения и санитарии и другую инфраструктуру", - сказала К.Рассел.

Отметив, что объекты ЮНИСЕФ в Судане были повреждены, а его ресурсы разграблены, она подчеркнула, что эта ситуация оказала крайне негативное влияние на усилия по оказанию помощи.

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Версия на азербайджанском языке Sudanda silahlı münaqişə başlayandan bəri 190 uşaq həlak olub

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