С начала вооруженных столкновений в Судане погибли 190 детей

В Судане с начала вооруженных столкновений между армией и спецназом погибли 190 детей.

В Судане с начала вооруженных столкновений между армией и спецназом погибли 190 детей.

Как сообщает Report , об этом заявила исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел.

По ее словам, с начала боевых действий в стране 1 700 детей получили различные ранения.

"В Судане наблюдается тяжелая ситуация, и за это дети расплачиваются своими жизнями. Конфликт должен быть остановлен во имя детей. Стороны должны прекратить нападения на медицинские учреждения, школы, объекты водоснабжения и санитарии и другую инфраструктуру", - сказала К.Рассел.

Отметив, что объекты ЮНИСЕФ в Судане были повреждены, а его ресурсы разграблены, она подчеркнула, что эта ситуация оказала крайне негативное влияние на усилия по оказанию помощи.