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С начала войны в Украине погибло 363 ребенка

С начала войны в Украине погибло 363 ребенка С начала войны в Украине погибло 363 ребенка.
Другие страны
20 августа 2022 г. 13:33
С начала войны в Украине погибло 363 ребенка

С начала войны в Украине погибло 363 ребенка.

Как передает Report со ссылкой на Униан, об этом сообщает Офис генерального прокурора в Telegram.

Так, по состоянию на утро 20 августа 2022 года более 1081 ребенка пострадали в Украине в результате войны: 363 ребенка погибли и свыше 718 получили ранения различной степени тяжести. Больше всего детей пострадали в Донецкой области - 377, Харьковской - 202, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 41.

Отмечается, что эти данные не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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Версия на английском языке 363 children die since start of hostilities in Ukraine

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