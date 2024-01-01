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С начала войны в Украине погибли 514 детей

С начала войны в Украине погибли 514 детей По состоянию на 1 января 2024 года с начала полномасштабного вторжения России, убиты 514 украинских детей.
Другие страны
1 января 2024 г. 19:44
С начала войны в Украине погибли 514 детей

По состоянию на 1 января 2024 года с начала полномасштабного вторжения России, убиты 514 украинских детей.

Как передает Report, об этом сообщает Офис Генпрокурора Украины.

Также, по данным ведомства, официально подтверждено ранение разной степени тяжести более 1 172 детей.

"Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в заявлении.

Больше детей пострадало в Донецкой области - 498, Харьковской - 306, Херсонской - 143, Киевской - 129, Днепропетровской - 105, Запорожской - 100, Николаевской - 97, Черниговской - 72, Луганской - 67.

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