С начала войны в Украине мировые акции потеряли более $30 триллионов

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину мировые акции закрыли худший год со времен финансового кризиса 2008 года.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину мировые акции закрыли худший год со времен финансового кризиса 2008 года.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом пишет Financial Times.

Падение мировых акций произошло на фоне борьбы центробанков за сдерживание инфляции, а также вследствие войны в Украине.

Как говорится в материле, рынки акций и облигаций потеряли более $30 трлн в "жестоком" 2022 году. Индекс MSCI All-World акций развитых и развивающихся рынков потерял почти пятую часть своей стоимости. Биржи от Уолл-стрит до Шанхая и Франкфурта понесли существенные потери.