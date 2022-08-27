С начала войны в Украине РФ потеряла 46 500 военных

Украинские бойцы за сутки уничтожили еще 250 российских военнослужащих и уничтожили пять артсистем.

В ходе боев в Украине российская армия потеряла за сутки еще 250 военнослужащих и пять артсистем.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, всего Россия потеряла с начала полномасштабной войны около 46 500 своих военных.

Общие боевые потери РФ с 24.02 по 27.08 ориентировочно составили: личного состава - около 46500 (+250) человек, танков - 1939 (+3) ед., боевых бронированных машин - 4254 (+3) ед., артиллерийских систем - 1045 (+5) ед., РСЗО - 274 (+2) ед., средства ПВО - 148 (+0) ед., самолетов - 234 (+0) ед., вертолетов - 202 (+0) ед., БПЛА оперативно-тактического уровня - 836 (+2), крылатые ракеты - 196 (+0), корабли / катера - 15 (+0) ед., автомобильной техники и автоцистерн - 3165 (+3) ед., специальная техника - 99 (+0) ед..