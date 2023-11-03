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С начала сухопутной операции в Газе погибли 23 израильских военных

С начала сухопутной операции в Газе погибли 23 израильских военных Еще четверо израильских военнослужащих погибли в ходе боевых действий против радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа.
Другие страны
3 ноября 2023 г. 09:33
С начала сухопутной операции в Газе погибли 23 израильских военных

Еще четверо израильских военнослужащих погибли в ходе боевых действий против радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Times of Israel.

Таким образом, число военнослужащих Армии обороны Израиля, погибших с момента начала сухопутной операции в Газе, достигло 23, отмечает издание.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что всего с начала боевых действий 7 октября погибли более 300 израильских военнослужащих.

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Версия на английском языке IDF says 4 more troops killed in fighting, raising death toll in Gaza ground op to 23
Версия на азербайджанском языке İsrailin Qəzzada ölən hərbçilərinin sayı 23-ə çatıb

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