С начала распространения COVID-19 по всему миру число умерших составило 5,2 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире выросло до 261 504 420.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире выросло до 261 504 420.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения коронавирусом скончались 5 199 827 человек.

В число стран с показателем на уровне более чем 20 млн случаев по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 48 229 210 инфицированных. Количество летальных исходов составило 776 639.

Далее идет Индия, где показатели соответственно составили 34 580 832 и 468 790 человек.

На третьем месте находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 080 906 заболевших, из них умерли 614 278 человек.