С начала протестов "желтых жилетов" во Франции погибли 11 человек

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Одиннадцать человек погибли во Франции за время протестных акций, которые начали "желтые жилеты" 17 ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси.

"Одиннадцать человек потеряли жизнь с начала этого кризиса", - сказал Макрон. При этом он подчеркнул, что "ни одна из этих жертв не была вызвана действиями сил правопорядка".

Ранее сообщалось, что в Париже в ходе акции протеста "желтых жилетов" пострадали восемь человек.