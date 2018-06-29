С начала предвыборной кампании в Мексике убиты 133 политика

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ С начала предвыборной кампании в сентябре прошлого года в Мексике убиты 133 политика, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Последнее убийство произошло 27 июня, когда был застрелен и.о.мэра в штате Мичоакан.

Всеобщие выборы пройдут в Мексике 1 июля 2018 года. Будут избраны президент, 500 депутатов Конгресса и 128 членов Сената. Избранные в этот день депутаты, сенаторы и президент смогут в будущем избираться на второй срок (впервые в истории Мексики).

Действующий президент Энрике Пенья Ньето не может баллотироваться на второй срок в соответствии с Конституцией Мексики.