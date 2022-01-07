С начала пандемии в мире от COVID-19 умерли не менее 1 940 журналистов

С начала пандемии в мире от COVID-19 умерли не менее 1 940 журналистов

По меньшей мере 1 940 журналистов из 94 стран мира умерли вследствие заражения коронавирусом с марта 2020 года.

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По меньшей мере 1 940 журналистов из 94 стран мира умерли вследствие заражения коронавирусом с марта 2020 года. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу в Женеве неправительственная организация Press Emblem Campaign (PEC). "По меньшей мере 1 940 журналистов умерли от COVID-19 в 94 странах", - говорится в сообщении. Больше всего таких случаев в Бразилии - 295. Далее следуют Индия (279), Перу (199), Мексика (122), Колумбия (79), Бангладеш (68), США (67), Италия (61), Венесуэла (59). Замыкает первую десятку Эквадор (51). В России, по данным PEC, зарегистрировано 42 случая смерти работников СМИ от коронавируса, и она делит вместе с Индонезией 12 и 13 место в списке, между Аргентиной (46) и Ираном (34). В 2021 году PEC зафиксировала не менее 1 400 летальных исходов, изучаются обстоятельства еще более 50 случаев смерти журналистов. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram