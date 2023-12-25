С начала октября ликвидированы 8 тыс. боевиков ХАМАС

Восемь тысяч экстремистов палестинского радикального движения ХАМАС ликвидированы с начала нынешнего обострения вооруженного противостояния в секторе Газа.

Восемь тысяч экстремистов палестинского радикального движения ХАМАС ликвидированы с начала нынешнего обострения вооруженного противостояния в секторе Газа.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

"С начала войны Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила 8 тыс. террористов ХАМАС", - отмечает издание.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.