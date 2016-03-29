С начала конфликта в Йемене убиты более 6200 человек

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ С начала конфликта в Йемене в марте 2015 года убиты более 6200 человек, 30 тыс. получили ранения. Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом говорится в заявлении ближневосточного представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Акции насилия оказали "разрушительное воздействие" на миллионы людей, стали причиной необъяснимых страданий", - отметили в ВОЗ, где указали, что более 21 млн. человек, среди которых 2,5 млн. беженцев, нуждаются в гуманитарной помощи.

"Попасть в регионы, где находятся более одной трети граждан, которые нуждаются в помощи, невозможно или очень трудно. Еще до начала кризиса в системе здравоохранения страны уже были некоторые проблемы. Нынешняя ситуация еще более усугубила положение", - говорится далее в сообщении.

"Более 14 млн. людей, в том числе 2 млн. детей, нуждаются в срочной медицинском обслуживании, около 19 млн. человек - в чистой питьевой воде. И это приводит к таким инфекционным заболеваниям, как малярия, холера и лихорадка Денге", - говорится в заявлении в ВОЗ.

25% медицинских учреждений в стране вынуждены прекратить обслуживание из-за отсутствия медикаментов, сотрудников и оборудования.