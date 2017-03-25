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    С начала года в Европу по морю прибыли 25 тысяч мигрантов

    Более 80% (в 2017 году) направились в Италию, а в 2016 году – в Грецию

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ С начала года по Средиземному морю в Европу прибыли свыше 25 тыс. человек.

    Как передает Report, об этом сообщается в релизе Международной организации по миграции.

    Организация приводит данные за аналогичный период 2016 года, когда в Европу прибыло более 163 тысяч мигрантов. Более 80% (в 2017 году) направились в Италию, а в 2016 году – в Грецию.

    Количество погибших, которые пытались добраться до европейских берегов составило 559 человек. За аналогичный период 2016 года погибли 554 человека.

    В нынешнем году больше всего мигрантов погибли в центральном Средиземноморье, в 2016 году - в восточной части Средиземного моря.

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