С начала года через Средиземное море в Европу прибыли более 100 тыс. мигрантов и беженцев

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Число мигрантов и беженцев, прибывших с начала этого года в Грецию и Италию, превысило на этой неделе 100 тыс. человек. Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, об этом заявили в Международной организации миграции (МОМ).

К 22 февраля только в Грецию с начала года через Средиземное море добрались 102 547 человек. В 2015 году число новых мигрантов превысило 100 тыс. в июле.

В 2016 году в Средиземном море на пути в Европу погибли 413 мигрантов и беженцев. Наиболее смертоносным продолжает оставаться маршрут в восточном Средиземноморье между Турцией и Грецией.

По данным МОМ, в феврале к греческим островам добрались 42 861 мигранта. Среди них в основном сирийцы, афганцы, иракцы, иранцы и пакистанцы. Есть также мигранты из Марокко, Бангладеш и Сомали.