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С начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли 36 журналистов

С начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли 36 журналистов По меньшей мере 36 журналистов стали жертвами эскалации палестино-израильского конфликта.
Другие страны
3 ноября 2023 г. 03:42
С начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли 36 журналистов

По меньшей мере 36 журналистов стали жертвами эскалации палестино-израильского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Комитет защиты журналистов.

"По состоянию на 2 ноября наши предварительные оценки показывают, что по меньшей мере 36 журналистов попали в список более чем 10 тыс. погибших людей с начала конфликта 7 октября", - отмечается в сообщении. Организация уточняет, что представители СМИ сталкиваются с особенно высоким риском, освещая конфликт "под разрушительными авиаударами Израиля, в условиях нарушения связи и перебоев в подачи электроэнергии".

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