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С начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли 29 журналистов

С начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли 29 журналистов По меньшей мере 29 журналистов стали жертвами эскалации палестино-израильского конфликта.
Другие страны
28 октября 2023 г. 04:38
С начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли 29 журналистов

По меньшей мере 29 журналистов стали жертвами эскалации палестино-израильского конфликта.

Как передает Report, об этом заявил Комитет защиты журналистов.

"С 7 по 27 октября 2023 года по меньшей мере 29 журналистов попали в список более чем 8 тыс. погибших людей с обеих сторон", - отмечается в сообщении. Организация уточняет, что это самый смертоносный период для журналистов с момента, когда Комитет начал собирать информацию в 1992 году.

"Так как новостные агентства теряют связь со своими съемочными группами и репортерами в секторе Газа, мир теряет возможность увидеть реальность", - говорится в заявлении.

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