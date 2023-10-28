С начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли 29 журналистов

По меньшей мере 29 журналистов стали жертвами эскалации палестино-израильского конфликта.

По меньшей мере 29 журналистов стали жертвами эскалации палестино-израильского конфликта.

Как передает Report, об этом заявил Комитет защиты журналистов.

"С 7 по 27 октября 2023 года по меньшей мере 29 журналистов попали в список более чем 8 тыс. погибших людей с обеих сторон", - отмечается в сообщении. Организация уточняет, что это самый смертоносный период для журналистов с момента, когда Комитет начал собирать информацию в 1992 году.

"Так как новостные агентства теряют связь со своими съемочными группами и репортерами в секторе Газа, мир теряет возможность увидеть реальность", - говорится в заявлении.