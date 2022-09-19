С места массового захоронения в Изюме эксгумировано уже 146 тел

С места массового захоронения в Изюме эксгумировано уже 146 тел.

С места массового захоронения в Изюме эксгумировано уже 146 тел.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Продолжается эксгумация тел погибших с места массового захоронения в Изюме. За это время эксгумировано 146 тел, подавляющее большинство из которых - это гражданские лица, в том числе двое детей", - отметил он.

По словам Синегубова, у части погибших есть признаки насильственной смерти, есть тела со связанными руками и следами пыток. У некоторых погибших также обнаружены минно-взрывные травмы, осколочные и колото-резаные ранения.

"Все тела направляются на судебно-медицинскую экспертизу для окончательного выяснения причин смерти", - добавил глава ОВА.