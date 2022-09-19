О нас

С места массового захоронения в Изюме эксгумировано уже 146 тел

С места массового захоронения в Изюме эксгумировано уже 146 тел С места массового захоронения в Изюме эксгумировано уже 146 тел.
Другие страны
19 сентября 2022 г. 20:24
С места массового захоронения в Изюме эксгумировано уже 146 тел

С места массового захоронения в Изюме эксгумировано уже 146 тел.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Продолжается эксгумация тел погибших с места массового захоронения в Изюме. За это время эксгумировано 146 тел, подавляющее большинство из которых - это гражданские лица, в том числе двое детей", - отметил он.

По словам Синегубова, у части погибших есть признаки насильственной смерти, есть тела со связанными руками и следами пыток. У некоторых погибших также обнаружены минно-взрывные травмы, осколочные и колото-резаные ранения.

"Все тела направляются на судебно-медицинскую экспертизу для окончательного выяснения причин смерти", - добавил глава ОВА.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Дефицит госбюджета Украины в 2022 году может превысить 30 млрд долларов
Дефицит госбюджета Украины в 2022 году может превысить 30 млрд долларов
19 сентября 2022 г. 20:46
В Евросоюзе резко подорожал хлеб
В Евросоюзе резко подорожал хлеб
19 сентября 2022 г. 20:37
Глава МВД Польши распорядился ужесточить правила въезда для россиян
Глава МВД Польши распорядился ужесточить правила въезда для россиян
19 сентября 2022 г. 20:31
Гроб с телом Елизаветы II опущен в королевский склеп в часовне Виндзорского замка
Гроб с телом Елизаветы II опущен в королевский склеп в часовне Виндзорского замка
19 сентября 2022 г. 20:12
Украина предложит ООН принять резолюцию по конфискации российских активов
Украина предложит ООН принять резолюцию по конфискации российских активов
19 сентября 2022 г. 19:50
Литва может запретить гражданам Беларуси въезд в страну
Литва может запретить гражданам Беларуси въезд в страну
19 сентября 2022 г. 19:37
Украина бесплатно передаст тонны зерна голодающим странам Африки
Украина бесплатно передаст тонны зерна голодающим странам Африки
19 сентября 2022 г. 19:22
Европейский суд по правам человека впервые возглавит женщина
Европейский суд по правам человека впервые возглавит женщина
19 сентября 2022 г. 19:12
Германия поставит Украине две установки Mars II и 50 бронемашин Dingo
Германия поставит Украине две установки Mars II и 50 бронемашин Dingo
19 сентября 2022 г. 18:34
Израиль назначил своего посла в Турцию
Израиль назначил своего посла в Турцию
19 сентября 2022 г. 18:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi