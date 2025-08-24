Грузовой корабль Cargo Dragon вышел на орбиту и взял курс на МКС

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель с грузовым кораблем Cargo Dragon для пополнения запасов на Международной космической станции (МКС).

Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX, запущенный в воскресенье, после отделения от второй ступени носителя вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию (МКС).

Как передает Report, трансляция ведется на сайте NASA.

Старт ракеты-носителя Falcon 9 в рамках 33-й коммерческой миссии по доставке грузов на орбиту состоялся с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 02:45 по местному времени (10:45 по Баку). Как ожидается, Cargo Dragon прибудет на орбитальную станцию 25 августа.

Корабль после 28-часового полета в автоматическом режиме должен пристыковаться к переднему стыковочному узлу модуля Harmony американского сегмента МКС в понедельник в 07:30 по времени Восточного побережья США (в 15:30 по Баку). Он доставит на станцию 2,3 тонны продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в седьмой раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантике.