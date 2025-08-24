О нас

Грузовой корабль Cargo Dragon вышел на орбиту и взял курс на МКС

Грузовой корабль Cargo Dragon вышел на орбиту и взял курс на МКС Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель с грузовым кораблем Cargo Dragon для пополнения запасов на Международной космической станции (МКС).
Другие страны
24 августа 2025 г. 12:51
Грузовой корабль Cargo Dragon вышел на орбиту и взял курс на МКС

Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX, запущенный в воскресенье, после отделения от второй ступени носителя вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию (МКС).

Как передает Report, трансляция ведется на сайте NASA.

Старт ракеты-носителя Falcon 9 в рамках 33-й коммерческой миссии по доставке грузов на орбиту состоялся с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 02:45 по местному времени (10:45 по Баку). Как ожидается, Cargo Dragon прибудет на орбитальную станцию 25 августа.

Корабль после 28-часового полета в автоматическом режиме должен пристыковаться к переднему стыковочному узлу модуля Harmony американского сегмента МКС в понедельник в 07:30 по времени Восточного побережья США (в 15:30 по Баку). Он доставит на станцию 2,3 тонны продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в седьмой раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантике.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Келлог участвует в торжествах по случаю Дня независимости Украины
Келлог участвует в торжествах по случаю Дня независимости Украины
24 августа 2025 г. 13:25
Украина и Швеция договорились о совместном производстве оборонной продукции
ФотоУкраина и Швеция договорились о совместном производстве оборонной продукции
24 августа 2025 г. 13:19
СМИ: Кабмин Израиля соберется 26 августа для утверждения плана операции в Газе
СМИ: Кабмин Израиля соберется 26 августа для утверждения плана операции в Газе
24 августа 2025 г. 13:13
Трамп: Украинский народ имеет несокрушимый дух, а мужество Украины вдохновляет многих
Трамп: Украинский народ имеет несокрушимый дух, а мужество Украины вдохновляет многих
24 августа 2025 г. 12:00
В горах Румынии четыре человека погибли, 11 пострадали
В горах Румынии четыре человека погибли, 11 пострадали
24 августа 2025 г. 11:30
Зеленский: Украина не будет принуждена к стыду и не пойдет на компромиссы с РФ
Зеленский: Украина не будет принуждена к стыду и не пойдет на компромиссы с РФ
24 августа 2025 г. 11:23
Рубио: США привержены будущему Украины как независимого государства и верят в урегулирование путем переговоров
Рубио: США привержены будущему Украины как независимого государства и верят в урегулирование путем переговоров
24 августа 2025 г. 10:56
Норвегия и Германия профинансируют покупку двух систем Patriot для Украины
Норвегия и Германия профинансируют покупку двух систем Patriot для Украины
24 августа 2025 г. 10:31
Премьер Канады прибыл в Киев в День независимости Украины
Премьер Канады прибыл в Киев в День независимости Украины
24 августа 2025 г. 10:17
AP: В США не менее 21 человека пострадали при ДТП со школьным автобусом
ВидеоAP: В США не менее 21 человека пострадали при ДТП со школьным автобусом
24 августа 2025 г. 09:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi