С ИГ практически покончено, заявил Трамп

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что с террористической группировкой "Исламское государство" практически покончено, и скоро США предстоит принимать важные решения по Сирии, сообщает Report.

"Мы практически покончили с ИГ, и скоро будем принимать очень важные решения", — сказал Трамп на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее на той же пресс-конференции Трамп сказал, что хотел бы "уйти из Сирии".