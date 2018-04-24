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    С ИГ практически покончено, заявил Трамп

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что с террористической группировкой "Исламское государство" практически покончено, и скоро США предстоит принимать важные решения по Сирии, сообщает Report. 

    "Мы практически покончили с ИГ, и скоро будем принимать очень важные решения", — сказал Трамп на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
    Ранее на той же пресс-конференции Трамп сказал, что хотел бы "уйти из Сирии".
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