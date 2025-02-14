С авиазавода в Польше увольняют персонал из-за финансовых проблем

Военный авиазавод Wojskowe Zak ady Lotnicze 2 в Быдгощи постепенно увольняет персонал - примерно по 20 человек в месяц. При этом новых работников предприятие не нанимает.

Военный авиазавод Wojskowe Zak ady Lotnicze 2 в Быдгощи постепенно увольняет персонал - примерно по 20 человек в месяц. При этом новых работников предприятие не нанимает.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает интернет-портал wPolityce.pl.

"Это делается, чтобы не проводить сразу групповых увольнений. Теперь каждый боится потерять свое рабочее место", - сообщил один из работников.

Всего на заводе, входящем в оборонный концерн PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa), в настоящее время трудоустроены 800 человек. Предприятие занимается обслуживанием самолетов МиГ-29 и Су-22, полученных Польшей еще во времена СССР. В 2022 году завод приступил к обслуживанию истребителей F-16.

Одной из причин сокращения персонала портал называет сложное финансовое положение предприятия, вызванное отсутствием новых контрактов.