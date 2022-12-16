С 1 февраля студенты из Азербайджана могут обратиться за стипендией для обучения в вузах Латвии

С 1 февраля 2023 года граждане Азербайджана могут подавать заявки на получение Латвийской государственной стипендии для учебы в высших учебных заведениях этой страны, а также для участия в летних школах

С 1 февраля 2023 года граждане Азербайджана могут подавать заявки на получение Латвийской государственной стипендии для учебы в высших учебных заведениях этой страны, а также для участия в летних школах

Об этом Report сообщили в министерстве образования и науки Латвии.

Заявки принимаются от студентов, успешно окончивших не менее одного года учебы в азербайджанском либо в латвийском вузе. Стипендии на обучение в бакалавриате и магистратуре предоставляются на один учебный год (10 месяцев, докторантов – до 11 месяцев), размер стипендии – на уровне бакалавриата и магистратуры – 500 евро в месяц, на уровне PhD - 700 евро в месяц, сообщили в министерстве.

На последующий год необходима повторная заявка, при этом стипендия может быть назначена не более чем на два срока подряд одному лицу. Процесс подачи заявки обычно организуется онлайн через платформу Dream Apply или другие платформы, при этом претенденты должны связаться с выбранным вузом напрямую, чтобы подробно узнать о процедуре подачи заявок и сроках.

Также, по словам представителя Минобразования, студенты, академический и научный персонал зарубежных вузов имеют право на получение латвийской стипендии для участия в летних школах.

Размер латвийской стипендии VIAA для летней школы составляет 1000 евро на человека на весь период, при этом участники должны сами покрыть расходы на проезд из своей страны до места в Латвии.

Список летних школ на будущий год станет известен 1 февраля и будет опубликован на сайтах VIAA и StudyinLatvia, заявки следует подавать непосредственно организаторам летних школ.

В этом году получено 60 заявок от граждан Азербайджана на получение стипендии и присуждено 13 стипендий для обучения в вузах, а 2 гражданина Азербайджана стали участниками летних школ.