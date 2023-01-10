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Рютте выступил за жесткие санкции в отношении Ирана

Рютте выступил за жесткие санкции в отношении Ирана Нидерланды считают необходимым ввести жесткие санкции в отношении лиц, причастных к нарушениям прав человека в Иране.
Другие страны
10 января 2023 г. 22:23
Рютте выступил за жесткие санкции в отношении Ирана

Нидерланды считают необходимым ввести жесткие санкции в отношении лиц, причастных к нарушениям прав человека в Иране.

Как передает Report, об этом заявил в Twitter премьер-министр страны Марк Рютте.

"Бесчеловечные действия иранского режима не могут остаться безнаказанными, - отметил он. - Нидерланды выступают за жесткие санкции со стороны ЕС и в очередной раз вызывают посла Ирана, чтобы четко обозначить нашу обеспокоенность".

Ранее во вторник Рютте вместе с главой МИД Вопке Хукстрой провел встречу с иранскими активистами, которые призвали голландское руководство занять более жесткую позицию в отношении иранских властей.

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