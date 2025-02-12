Рютте: Вопрос о членстве Украины в НАТО обсуждать рано

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает несвоевременным обсуждать сейчас вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом он заявил на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса 13 февраля.
По его словам, "прежде необходимо, чтобы у Украины были максимально лучшие позиции, когда начнутся переговоры, и решения, принятые по итогам этих дискуссий".
"Мирное соглашение или что-либо еще должны быть долгосрочными, конкретными, предусматривающими, что такая ситуация более не повторится. Для меня это самое важное, а потом мы легко предпримем мозговой штурм по поводу западного пути Украины и как достичь этих целей", - отметил Рютте.