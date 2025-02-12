О нас

Рютте: Вопрос о членстве Украины в НАТО обсуждать рано

Рютте: Вопрос о членстве Украины в НАТО обсуждать рано Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает несвоевременным обсуждать сейчас вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс.
Другие страны
12 февраля 2025 г. 16:39
Рютте: Вопрос о членстве Украины в НАТО обсуждать рано

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает несвоевременным обсуждать сейчас вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом он заявил на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса 13 февраля.

По его словам, "прежде необходимо, чтобы у Украины были максимально лучшие позиции, когда начнутся переговоры, и решения, принятые по итогам этих дискуссий".

"Мирное соглашение или что-либо еще должны быть долгосрочными, конкретными, предусматривающими, что такая ситуация более не повторится. Для меня это самое важное, а потом мы легко предпримем мозговой штурм по поводу западного пути Украины и как достичь этих целей", - отметил Рютте.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке NATO Baş katibi: Ukraynanın Alyansa üzvlüyünün müzakirəsi hələ tezdir

Самое важное

Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе возобновило работу в своем здании
Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе возобновило работу в своем здании
10 февраля 2025 г. 10:22
Обнародованы даты проведения выпускных экзаменов для учеников 11-х классов
Обнародованы даты проведения выпускных экзаменов для учеников 11-х классов
7 февраля 2025 г. 16:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi