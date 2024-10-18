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Рютте: Страны НАТО хотят получить тысячи единиц ПВО и артиллерии

Рютте: Страны НАТО хотят получить тысячи единиц ПВО и артиллерии Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса собираются пополнить арсеналы значительным количеством средств ПВО, артиллерийских систем и новейших самолетов.
Другие страны
18 октября 2024 г. 15:12
Рютте: Страны НАТО хотят получить тысячи единиц ПВО и артиллерии

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса собираются пополнить арсеналы значительным количеством средств ПВО, артиллерийских систем и новейших самолетов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Союзники по НАТО планируют приобрести тысячи систем ПВО и артиллерийских систем и много сотен современных самолетов, особенно истребители-бомбардировщики F-35", - заявил Рютте на пресс-конференции после заседания Североатлантического совета.

Он напомнил, что союзники для восполнения запасов также закупают 1 тыс. ракет от зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

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