Рютте: Страны НАТО должны будут тратить на оборону более 3% ВВП

Страны-члены НАТО должны будут увеличить расходы на оборону до более 3% ВВП вместо нынешних 2%.

Страны-члены НАТО должны будут увеличить расходы на оборону до более 3% ВВП вместо нынешних 2%.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек альянса Марк Рютте по прибытии на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

"Я думаю, что это будет хотя бы более 3% ВВП", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, в настоящее время альянс оценивает уровень расходов, который необходимо установить к саммиту НАТО в Гааге в июле. "Мы должны платить больше. Европейская часть НАТО должна платить больше. Мы платим недостаточно", - добавил он.

Вопрос увеличения расходов на оборону является одним из самых острых в НАТО, так как этого требуют США. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что европейцы должны тратить на оборону 5% ВВП, а Рютте предложил странам альянса к запланированному на июль саммиту в Гааге определить новый уровень расходов. Нынешний предполагает выделение государствами блока на оборону 2% ВВП.