Рютте: США не намереваются снижать присутствие на восточном фланге НАТО

Вашингтон не намерен сокращать американское военное присутствие на восточном фланге Североатлантического альянса.
Как передает Report, об этом на итоговой пресс-конференции в Вильнюсе, где в расширенном формате прошел саммит по вопросам безопасности стран "Бухарестской девятки" (Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия) и северных стран НАТО (Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Исландия), заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.
Генсек отметил, что ему постоянно задают два вопроса: по-прежнему ли США как член альянса придерживаются обязательств по коллективной безопасности и не выведут ли они вдруг свои войска. "США придерживаются обязательств по пятой статье устава НАТО (о коллективной обороне - ред.). О выводе войск: никаких признаков этого нет", - ответил Рютте.
Президент Польши Анджей Дуда отметил, что за последние месяцы неоднократно имел возможность поговорить с президентом США Дональдом Трампом и его командой. "Нет никакой информации о намерении США по выводу войск с восточного фланга НАТО", - утверждал Дуда.
Как отметил президент Литвы Гитанас Науседа, присутствие американских военных в регионе является важным фактором коллективной безопасности. "Надеемся на то, что встреча в верхах НАТО в Гааге принесет нам позитивные новости", - прокомментировал Науседа слухи о возможном сокращении войск США.