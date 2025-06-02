Рютте: США не намереваются снижать присутствие на восточном фланге НАТО

Вашингтон не намерен сокращать американское военное присутствие на восточном фланге Североатлантического альянса.

Вашингтон не намерен сокращать американское военное присутствие на восточном фланге Североатлантического альянса.

Как передает Report, об этом на итоговой пресс-конференции в Вильнюсе, где в расширенном формате прошел саммит по вопросам безопасности стран "Бухарестской девятки" (Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия) и северных стран НАТО (Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Исландия), заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

Генсек отметил, что ему постоянно задают два вопроса: по-прежнему ли США как член альянса придерживаются обязательств по коллективной безопасности и не выведут ли они вдруг свои войска. "США придерживаются обязательств по пятой статье устава НАТО (о коллективной обороне - ред.). О выводе войск: никаких признаков этого нет", - ответил Рютте.

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что за последние месяцы неоднократно имел возможность поговорить с президентом США Дональдом Трампом и его командой. "Нет никакой информации о намерении США по выводу войск с восточного фланга НАТО", - утверждал Дуда.

Как отметил президент Литвы Гитанас Науседа, присутствие американских военных в регионе является важным фактором коллективной безопасности. "Надеемся на то, что встреча в верхах НАТО в Гааге принесет нам позитивные новости", - прокомментировал Науседа слухи о возможном сокращении войск США.