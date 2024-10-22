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Рютте: Сотрудничество Турции со странами БРИКС не противоречит членству страны в НАТО

Рютте: Сотрудничество Турции со странами БРИКС не противоречит членству страны в НАТО Турция имеет право сотрудничать со странами БРИКС, это не противоречит членству страны в НАТО.
Другие страны
22 октября 2024 г. 20:51
Рютте: Сотрудничество Турции со странами БРИКС не противоречит членству страны в НАТО

Турция имеет право сотрудничать со странами БРИКС, это не противоречит членству страны в НАТО.

Как передает Report, об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в ходе визита в Эстонию, транслировавшейся пресс-службой альянса.

"Конечно, мы 32 демократии в НАТО, конечно, всегда будут дебаты на эту или иную тему. Но мы знаем, что Турция работает с партнерами или в сторону партнеров по БРИКС, они имеют право делать это", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, не обеспокоена ли НАТО развитием Турцией сотрудничества с БРИКС.

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