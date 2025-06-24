Рютте: Путь Украины в НАТО необратим

В соответствии с решениями, принятыми в рамках встречи в верхах в США в 2024 году, путь Украины в альянс необратим.

В соответствии с решениями, принятыми в рамках встречи в верхах в США в 2024 году, путь Украины в альянс необратим.

Как передает Report, об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита Альянса в Гааге.

"Путь для Украины в НАТО - необратимый. И сейчас, когда мы говорим, мы строим этот мост", - сказал он.



Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт на саммитах НАТО и ЕС на этой неделе будет пытаться помешать интеграции Украины в альянс и ЕС. По его словам, членство Украины в НАТО повлечет за собой "непосредственную и прямую угрозу войны".