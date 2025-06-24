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Рютте: Путь Украины в НАТО необратим

Рютте: Путь Украины в НАТО необратим В соответствии с решениями, принятыми в рамках встречи в верхах в США в 2024 году, путь Украины в альянс необратим.
Другие страны
24 июня 2025 г. 19:10
Рютте: Путь Украины в НАТО необратим

В соответствии с решениями, принятыми в рамках встречи в верхах в США в 2024 году, путь Украины в альянс необратим.

Как передает Report, об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита Альянса в Гааге.

"Путь для Украины в НАТО - необратимый. И сейчас, когда мы говорим, мы строим этот мост", - сказал он.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт на саммитах НАТО и ЕС на этой неделе будет пытаться помешать интеграции Украины в альянс и ЕС. По его словам, членство Украины в НАТО повлечет за собой "непосредственную и прямую угрозу войны".

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