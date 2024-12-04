Рютте призвал страны НАТО увеличить поддержку Украины

15:35

Страны НАТО работают над выполнением финансового обещания о выделении 40 млрд евро на обеспечение безопасности Украины.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

Он отметил, что помощь НАТО Украине планируется предоставить до конца этого года. Однако, по его мнению, следует сделать больше для поддержки поддержки Украины, чтобы "изменить траекторию конфликта раз и навсегда".

Генсек также рассказал о поддержке нового Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас, подчеркнув сотрудничество с ЕС для поддержки Украины.

Отвечая на вопрос журналиста о членстве Украины в альянсе, Рютте отметил, что сейчас строится мост в направлении НАТО.