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Рютте призвал страны НАТО увеличить поддержку Украины

Рютте призвал страны НАТО увеличить поддержку Украины 15:35
Другие страны
4 декабря 2024 г. 16:44
Рютте призвал страны НАТО увеличить поддержку Украины

Страны НАТО работают над выполнением финансового обещания о выделении 40 млрд евро на обеспечение безопасности Украины.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

Он отметил, что помощь НАТО Украине планируется предоставить до конца этого года. Однако, по его мнению, следует сделать больше для поддержки поддержки Украины, чтобы "изменить траекторию конфликта раз и навсегда".

Генсек также рассказал о поддержке нового Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас, подчеркнув сотрудничество с ЕС для поддержки Украины.

Отвечая на вопрос журналиста о членстве Украины в альянсе, Рютте отметил, что сейчас строится мост в направлении НАТО.

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Версия на английском языке Mark Rutte: NATO working to deliver on €40B financial pledge for Ukraine’s security
Версия на азербайджанском языке Mark Rutte: NATO müttəfiqləri Ukraynaya təhlükəsizliyi üçün 40 milyard avroluq maliyyə vədini yerinə yetirmək istiqamətində çalışırlar

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