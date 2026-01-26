Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Другие страны
    • 26 января, 2026
    • 21:25
    Рютте призвал ЕС проявить гибкость в расходовании кредита на вооружение Украины

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Евросоюз проявить гибкость в расходовании выделенного Украине кредита на вооружение в размере 90 млрд евро.

    Как передает Report, об этом он заявил в ходе выступления в Европарламенте в Брюсселе.

    "Я настоятельно призываю вас обеспечить гибкость в расходовании этих средств и не быть чрезмерно ограничительными в отношении принципа "покупай у ЕС"", - отметил Рютте.

    Генсек НАТО заявил, что у ЕС сейчас нет достаточного объема вооружений, которые Украина могла бы приобрести "для самообороны сегодня и сдерживания завтра". По его словам, без постоянного потока оружия из США страны блока не смогут обеспечить поддержку украинской армии.

    Рютте также указал, что важна не только сумма финансирования, но и скорость его предоставления, поскольку ситуация на фронте требует оперативных решений и быстрой поставки техники.

    Ранее Европейская комиссия утвердила соглашение о предоставлении Украине кредита на общую сумму 90 млрд евро. Из них 60 млрд евро будут направлены на военные закупки, а 30 млрд евро - на поддержку бюджета страны.

    Лента новостей