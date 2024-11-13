Рютте признал проигрышное положение Украины на фронте

Украина в настоящее время проигрывает на фронте России.
Как передает Report, об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Варшаве, которую транслировала пресс-служба НАТО.
"Сейчас, на протяжении всей зимы и при необходимости в долгосрочной перспективе нам надо убедиться, что военная помощь продолжит поступать в Украину и мы сможем вывести ее из положения, в котором она теряет территории, в положение для стабилизации фронта и затем возвращения территорий", - сказал он, подчеркнув, что военная поддержка Киева странами НАТО остается чрезвычайно важной.
Рютте также сообщил, что обсудил с властями Польши усиление обороны альянса.
"Мы обсудили, как усилить нашу оборону, инвестируя больше в наши возможности и увеличивая наше производство", - добавил он.