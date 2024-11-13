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Рютте признал проигрышное положение Украины на фронте

Рютте признал проигрышное положение Украины на фронте Украина в настоящее время проигрывает на фронте России.
Другие страны
13 ноября 2024 г. 21:15
Рютте признал проигрышное положение Украины на фронте

Украина в настоящее время проигрывает на фронте России.

Как передает Report, об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Варшаве, которую транслировала пресс-служба НАТО.

"Сейчас, на протяжении всей зимы и при необходимости в долгосрочной перспективе нам надо убедиться, что военная помощь продолжит поступать в Украину и мы сможем вывести ее из положения, в котором она теряет территории, в положение для стабилизации фронта и затем возвращения территорий", - сказал он, подчеркнув, что военная поддержка Киева странами НАТО остается чрезвычайно важной.

Рютте также сообщил, что обсудил с властями Польши усиление обороны альянса.

"Мы обсудили, как усилить нашу оборону, инвестируя больше в наши возможности и увеличивая наше производство", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Mark Rüttedən etiraf: Ukrayna Rusiya ilə cəbhədə məğlub olur

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