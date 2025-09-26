Рютте о российских истребителях: Страны НАТО могут пойти на крайнюю меру

Наши военачальники, наши пилоты истребителей могут сделать все необходимое для обеспечения безопасности наших людей, если нет прямой угрозы, они сопроводят эти самолеты из воздушного пространства альянса, если есть прямая угроза, то они могут в конечном счете пойти на крайнюю меру.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала CNN заявил генсек НАТО Марк Рютте, говоря о возможных мерах при нарушении российскими военными самолетами воздушного пространства стран альянса.

По его словам, союзники должны оценить угрозу, а не сразу же пытаться сбить их.

"Если происходит вторжение в воздушное пространство, в конечном счете вы можете принять самые жесткие решения, если необходимо, если ваши люди под угрозой. Если нет, вы сопроводите эти самолеты из вашего воздушного пространства", - сказал Рютте.

При этом он заверил, что в альянсе нет разногласий относительно того, что в случае нарушения воздушного пространства, нет необходимости сразу же идти на крайние меры.

Ранее сообщалось, что 24 сентября в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски обнаружили четыре российских военных самолета, для сопровождения которых были подняты в небо 4 истребителя F-16. На прошлой неделе три военных самолета России МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, что спровоцировало дискуссию в рамках НАТО о том, каким должен быть ответ на подобные инциденты.

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если те вторгнутся в воздушное пространство альянса.