Рютте назвал нынешнюю ситуацию с безопасностью в НАТО худшей в истории

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает нынешнюю ситуацию с безопасностью в Североатлантическом альянсе худшей за всю его жизнь.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает нынешнюю ситуацию с безопасностью в Североатлантическом альянсе худшей за всю его жизнь.

Как передает Report, такую точку зрения он изложил, выступая с речью в европейском отделении Фонда Карнеги.

"Ситуация с безопасностью сейчас худшая за всю мою жизнь", - сказал он.

Рютте добавил, что, по его мнению, то, что происходит в Украине, может случиться и в Брюсселе. По версии его версии, Россия и Китай находятся в состоянии "экзистенциального противостояния с НАТО".