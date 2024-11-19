Рютте назначил представительницу Северной Македонии на пост замгенсека НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назначил представительницу Северной Македонии Радмилу Шекеринску на пост замгенсека альянса. Она приступит к исполнению обязанностей до конца этого года.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назначил представительницу Северной Македонии Радмилу Шекеринску на пост замгенсека альянса. Она приступит к исполнению обязанностей до конца этого года.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в его заявлении на сайте организации.

"Она искренне верит в НАТО и знает, сколько работы необходимо проделать", - отметил Рютте.

Сообщается, что Шекеринска ранее занимала должность зампремьера Северной Македонии по вопросам евроинтеграции и министра обороны страны, в том числе, в преддверии вступления в НАТО в 2020 году.