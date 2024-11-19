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Рютте назначил представительницу Северной Македонии на пост замгенсека НАТО

Рютте назначил представительницу Северной Македонии на пост замгенсека НАТО Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назначил представительницу Северной Македонии Радмилу Шекеринску на пост замгенсека альянса. Она приступит к исполнению обязанностей до конца этого года.
Другие страны
19 ноября 2024 г. 16:19
Рютте назначил представительницу Северной Македонии на пост замгенсека НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назначил представительницу Северной Македонии Радмилу Шекеринску на пост замгенсека альянса. Она приступит к исполнению обязанностей до конца этого года.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в его заявлении на сайте организации.

"Она искренне верит в НАТО и знает, сколько работы необходимо проделать", - отметил Рютте.

Сообщается, что Шекеринска ранее занимала должность зампремьера Северной Македонии по вопросам евроинтеграции и министра обороны страны, в том числе, в преддверии вступления в НАТО в 2020 году.

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