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Рютте: НАТО будет постепенно создавать новую долгосрочную стратегию отношений с РФ

Рютте: НАТО будет постепенно создавать новую долгосрочную стратегию отношений с РФ НАТО намерено постепенно разрабатывать новую концепцию отношений с Россией на дальнюю перспективу.
Другие страны
17 октября 2024 г. 13:43
Рютте: НАТО будет постепенно создавать новую долгосрочную стратегию отношений с РФ

НАТО намерено постепенно разрабатывать новую концепцию отношений с Россией на дальнюю перспективу.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил журналистам генсек альянса Марк Рютте перед встречей министров обороны стран НАТО.

"Встает вопрос: как вести отношения с Россией? Тут поэтапный подход к решению проблемы. Обсуждать тему могут сегодня и на встрече глав МИД позднее в этом году", - сказал он.

По его словам, говорить эту тему будут и на саммите НАТО в 2026 году. Речь идет об обсуждении долгосрочных перспектив отношений.

Рютте уточнил, что прежние отношения альянса и России не восстановятся "в ближнем или дальнем будущем".

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