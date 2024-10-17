Рютте: НАТО будет постепенно создавать новую долгосрочную стратегию отношений с РФ

НАТО намерено постепенно разрабатывать новую концепцию отношений с Россией на дальнюю перспективу.

НАТО намерено постепенно разрабатывать новую концепцию отношений с Россией на дальнюю перспективу.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил журналистам генсек альянса Марк Рютте перед встречей министров обороны стран НАТО.

"Встает вопрос: как вести отношения с Россией? Тут поэтапный подход к решению проблемы. Обсуждать тему могут сегодня и на встрече глав МИД позднее в этом году", - сказал он.

По его словам, говорить эту тему будут и на саммите НАТО в 2026 году. Речь идет об обсуждении долгосрочных перспектив отношений.

Рютте уточнил, что прежние отношения альянса и России не восстановятся "в ближнем или дальнем будущем".