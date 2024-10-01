Рютте: Каждая страна НАТО сама должна решить вопрос об использовании Украиной дальнобойного оружия для ударов по России

Каждая страна НАТО должна самостоятельно принять решение о разрешении Украине наносить удары вглубь территории России, заявил во вторник.

Каждая страна НАТО должна самостоятельно принять решение о разрешении Украине наносить удары вглубь территории России, заявил во вторник.

Как сообщает Report, об этом заявил новый генсек НАТО Марк Рютте.

"Каждый союзник должен определиться по вопросу поддержки Украины. Это зависит не от меня. Это касается отдельных союзников и их отношений с Украиной", - сказал Рютте, отвечая на вопрос о возможности разрешения Киеву наносить западным вооружением дальнобойные удары по РФ.

При этом Рютте добавил, что поддерживает право Украины на самооборону.