Рютте и Зеленский обсудили совместные шаги по обеспечению безопасности Украины

Рютте и Зеленский обсудили совместные шаги по обеспечению безопасности Украины

Генсек НАТО Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский обсудили дальнейшие совместные шаги по обеспечению безопасности в Украине и всей Европе.

Как сообщает Report, об этом написал Зеленский в соцсети Х.

По его словам, стороны обсудили дипломатические усилия, гарантии безопасности и военную помощь Украине.

"Уже действует программа PURL, которая позволяет закупать американское вооружение за счет партнерского финансирования. На данный момент Украина получила 1,5 млрд долларов от европейских стран”- написал Зеленский.

Он также добавил, что Киев рассчитывает привлечь еще больше средств в рамках этой программы.

Украинская сторона выразила благодарность союзникам и подчеркнула важность дальнейшей поддержки со стороны партнеров.

Программа Prioritised Ukraine Requirements List предусматривает, что страны-члены НАТО могут сотрудничать для закупки изготовленного в США оружия для Украины.