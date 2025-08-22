О нас

Рютте и Зеленский обсудили совместные шаги по обеспечению безопасности Украины

Рютте и Зеленский обсудили совместные шаги по обеспечению безопасности Украины Рютте и Зеленский обсудили совместные шаги по обеспечению безопасности Украины
Другие страны
22 августа 2025 г. 16:48
Рютте и Зеленский обсудили совместные шаги по обеспечению безопасности Украины

Генсек НАТО Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский обсудили дальнейшие совместные шаги по обеспечению безопасности в Украине и всей Европе.

Как сообщает Report, об этом написал Зеленский в соцсети Х.

По его словам, стороны обсудили дипломатические усилия, гарантии безопасности и военную помощь Украине.

"Уже действует программа PURL, которая позволяет закупать американское вооружение за счет партнерского финансирования. На данный момент Украина получила 1,5 млрд долларов от европейских стран”- написал Зеленский.

Он также добавил, что Киев рассчитывает привлечь еще больше средств в рамках этой программы.

Украинская сторона выразила благодарность союзникам и подчеркнула важность дальнейшей поддержки со стороны партнеров.

Программа Prioritised Ukraine Requirements List предусматривает, что страны-члены НАТО могут сотрудничать для закупки изготовленного в США оружия для Украины.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Ukrainian president, NATO Secretary General discuss ensuring Ukraine's security
Версия на азербайджанском языке Zelenski NATO Baş katibi ilə Ukraynanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsini müzakirə edib

Самое читаемое

WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
18 августа 2025 г. 05:18
Певица Раксана Исмаилова арестована
Певица Раксана Исмаилова арестована
16 августа 2025 г. 18:15
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
18 августа 2025 г. 20:36
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
18 августа 2025 г. 04:59
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
21 августа 2025 г. 15:08
На аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
ВидеоНа аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
16 августа 2025 г. 14:25
Минцифры сообщил о масштабной DDoS-атаке на Delta Telekom
Минцифры сообщил о масштабной DDoS-атаке на Delta Telekom
21 августа 2025 г. 16:54
Путин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
ВидеоПутин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
16 августа 2025 г. 03:10
Возбуждено уголовное дело в отношении иностранцев, снявших неэтичные видеоролики на Аллее шехидов - ОБНОВЛЕНО
ВидеоВозбуждено уголовное дело в отношении иностранцев, снявших неэтичные видеоролики на Аллее шехидов - ОБНОВЛЕНО
18 августа 2025 г. 12:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi