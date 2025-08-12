О нас

Рютте и Туск присоединятся к переговорам с Трампом по Украине

Рютте и Туск присоединятся к переговорам с Трампом по Украине Генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министр Польши Дональд Туск и другие европейские лидеры 13 августа примут участие в онлайн-переговорах с президентом США Дональдом Трампом по ситуации в Украине.
Другие страны
12 августа 2025 г. 21:30
Рютте и Туск присоединятся к переговорам с Трампом по Украине

Генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министр Польши Дональд Туск и другие европейские лидеры 13 августа примут участие в онлайн-переговорах с президентом США Дональдом Трампом по ситуации в Украине.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Встреча состоится по инициативе канцлера Германии Фридриха Мерца в преддверии саммита США и России на Аляске 15 августа.

В переговорах, которые пройдут в несколько раундов, также примут участие президент Украины Владимир Зеленский и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Как ранее заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, европейские лидеры намерены призвать Трампа "защищать интересы Европы и Украины" и не идти на уступки Москве, а использовать язык давления.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rutte və Tusk Trampla Ukrayna üzrə danışıqlara qatılacaq

Экслюзивные новости

Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
6 августа 2025 г. 16:56
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
6 августа 2025 г. 15:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi