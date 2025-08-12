Рютте и Туск присоединятся к переговорам с Трампом по Украине

Генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министр Польши Дональд Туск и другие европейские лидеры 13 августа примут участие в онлайн-переговорах с президентом США Дональдом Трампом по ситуации в Украине.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Встреча состоится по инициативе канцлера Германии Фридриха Мерца в преддверии саммита США и России на Аляске 15 августа.

В переговорах, которые пройдут в несколько раундов, также примут участие президент Украины Владимир Зеленский и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Как ранее заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, европейские лидеры намерены призвать Трампа "защищать интересы Европы и Украины" и не идти на уступки Москве, а использовать язык давления.