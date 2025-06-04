Рютте: Глава Пенгатона не примет участие в заседании формата "Рамштайн"

Министр обороны США Пит Гегсет не примет участие в заседании Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"), которое состоится сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Министр обороны США Пит Гегсет не примет участие в заседании Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"), которое состоится сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте.

Это первый случай за последние три года, когда глава Пентагона пропустит подобную встречу.

Ранее издание Politico сообщило о том, что вместо Гегсета в заседании примет участие посол США при НАТО Мэтью Уитакер. В Пентагоне объяснили, что отсутствие министра связано с конфликтом в его рабочем графике.