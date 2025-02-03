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Рютте: Евросоюз не сможет защищать себя без участия США

Рютте: Евросоюз не сможет защищать себя без участия США Страны - члены Евросоюза не смогут защищать себя без участия США.
Другие страны
3 февраля 2025 г. 21:44
Рютте: Евросоюз не сможет защищать себя без участия США

Страны - члены Евросоюза не смогут защищать себя без участия США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Брюсселе.

"Предположение, что НАТО может существовать без США, - ошибочное по многим причинам. Европейская оборона без США не может существовать по многим причинам", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, не пора ли ЕС создать собственную оборону без участия США.

При этом Рютте не назвал ни одну из множества причин, а привел в пример конфликт в Украине, который, по его словам, является не просто конфликтом между Москвой и Киевом, а геополитическим вопросом. По его словам, ЕС и США вместе способны защищать общую территорию. Он отметил, что США "тоже под угрозой от КНДР" из-за якобы разработки этой страной баллистических ракет.

"Лучшее решение - оставаться едиными. И я знаю, что в Белом доме все еще думают так же", - добавил Рютте.

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Версия на азербайджанском языке Rutte: Aİ ABŞ-nin iştirakı olmadan özünü müdafiə edə bilməyəcək

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