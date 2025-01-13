Рютте: ЕС придется тратить до 10% от ВВП на оборону вне НАТО

Страны Евросоюза должны будут тратить до 10% ВВП на военные нужды вместо нынешнего целевого показателя в 2%, если они захотят создать систему обороны вне НАТО.

Страны Евросоюза должны будут тратить до 10% ВВП на военные нужды вместо нынешнего целевого показателя в 2%, если они захотят создать систему обороны вне НАТО.

Как передает Report, об этом заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, выступая впервые в Европарламенте в Брюсселе.

"Здорово было бы иметь что-то вроде европейского НАТО, но тогда забудьте про 2% ВВП. Тогда вам надо будет повысить оборонные расходы до 8-10%", - сказал он.

По словам Рютте, в настоящее время европейским странам НАТО необходимо найти способ увеличить расходы на оборону. Он в очередной раз заявил, что Дональд Трамп во время своего первого президентского срока был прав, когда настаивал на увеличении военных расходов.

Ранее Трамп на пресс-конференции заявил, что намерен добиваться повышения военных расходов стран - участниц НАТО до уровня в 5% от их ВВП.