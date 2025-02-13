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Рютте: Члены НАТО согласовали план восстановления оборонной промышленности стран альянса

Рютте: Члены НАТО согласовали план восстановления оборонной промышленности стран альянса Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что для обеспечения надежности сдерживания и обороны стран альянса на долгие годы им следует перейти на мышление военного времени.
Другие страны
13 февраля 2025 г. 21:46
Рютте: Члены НАТО согласовали план восстановления оборонной промышленности стран альянса

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что для обеспечения надежности сдерживания и обороны стран альянса на долгие годы им следует перейти на мышление военного времени.

Как передает Report, об этом сообщил Рютте на пресс-конференции в Брюсселе после совещания министров обороны государств-членов НАТО.

"И нам нужно, чтобы промышленность менялась вместе с нами. Промышленность предприняла шаги по улучшению производственных мощностей, но они могут работать лучше. Сигналы спроса ясны, и они продолжат нарастать. Сегодня мы согласовали обновленный план действий по восстановлению сильной оборонной промышленности по обе стороны Атлантики", - сказал он.

Генсек добавил, что могучая оборонная промышленность сделает альянс сильнее и создаст больше рабочих мест в Европе и Северной Америке.

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Версия на азербайджанском языке NATO üzvləri Alyans ölkələrinin müdafiə sənayesini bərpa etmək planı barədə razılaşıb

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