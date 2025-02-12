Рютте: Британия будет председателем на встрече по Украине в формате "Рамштайн"

Великобритания впервые станет председателем встречи контактной группы по поставкам вооружений Украине, которая пройдет в среду в Брюсселе.

Великобритания впервые станет председателем встречи контактной группы по поставкам вооружений Украине, которая пройдет в среду в Брюсселе.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, это подтвердил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса 13 февраля.

"Позднее сегодня Великобритания будет председательствовать на следующей встрече министров в рамках контактной группы по Украине", - сказал он.

На предыдущих встречах в формате "Рамштайн" председательствовали США.

26-я встреча контактной группы по поставкам вооружений Украине в формате "Рамштайн" должна пройти в Брюсселе 12 февраля. Как ранее сообщила газета The Times, заседание впервые состоится под председательством министра обороны Великобритании Джона Хили. По данным издания, США передали Лондону председательство в группе стран - союзников Киева по инициативе администрации нового президента США Дональда Трампа. При этом, по информации агентства Associated Press, новый глава Пентагона Пит Хегсет в ходе своей поездки в Брюссель не будет объявлять о новом пакете военной помощи для Украины.