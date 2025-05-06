Рынок автоимпорта США потеряет $150 млрд от портового сбора Трампа

Введение США портового сбора с судов может нанести ущерб американскому рынку импорта автомобилей в размере $150 млрд.

Введение США портового сбора с судов может нанести ущерб американскому рынку импорта автомобилей в размере $150 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Попав "в ловушку конфликта между Вашингтоном и Пекином в сфере судоходства", операторы автомобилевозов должны будут платить сбор в размере $150 за каждое транспортное средство. Объявление в апреле торговым представительством США общей пошлины на все суда, построенные не в Соединенных Штатах, но заходящие в американские порты, вызвало панику в европейской, японской и южнокорейской судоходной отрасли, говорится в публикации.

Как заявил FT гендиректор судоходной логистической компании Wallenius Wilhelmsen Лассе Кристофферсен, подобные дополнительные расходы в конечном счете лягут на плечи автопроизводителей и других клиентов, а в итоге их "компенсирует потребитель". "Неопределенность настолько велика, что прекращается производство автомобилей, приостанавливается принятие решений, происходит задержка экспорта и поставок деталей", - добавил Кристофферсен.

Объем глобального бизнеса торговли автомобилями, перевозимыми морским путем, составил в прошлом году почти $600 млрд. В подобной транспортировке участвуют 836 специализированных судов. По данным Всемирного совета по судоходству, новый портовый сбор обойдется крупному судну, вмещающему до 8 тыс. машин, в $1,2 млн за рейс.

По данным консалтинговой компании Clarksons Research, судоходная отрасль перевезла в 2024 году рекордные 29 млн автомобилей, из которых 4,6 млн были доставлены в США.