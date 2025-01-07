Рынки ожидают снижения ставки ЕЦБ в 2025 году на фоне роста инфляции

Рынки прогнозируют снижение ставки Европейского центраольного банка в 2025 году, несмотря на рост инфляции.

Рынки прогнозируют снижение ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2025 году, несмотря на рост инфляции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Euronews.

По данным Евростата, инфляция в еврозоне в декабре выросла до 2,4% в годовом исчислении, что соответствует прогнозам экономистов и выше ноябрьского показателя в 2,2%.

Инфляция значительно различается в разных странах еврозоны. Лидером стала Хорватия с годовой гармонизированной ставкой 4,5%, за ней следует Бельгия с 4,4%. Среди других ключевых показателей: Германия - 2,8%, Греция - 2,9%, Испания - 2,8%.

В Бельгии и Германии ежемесячная инфляция выросла на 0,7%, что является вторым по величине приростом среди стран-членов.

В Ирландии, несмотря на самый низкий годовой уровень инфляции (1%), был зафиксирован значительный месячный рост на 0,9%. Напротив, в Италии, где зафиксирован один из самых низких годовых показателей (1,4%), ежемесячный прирост составил всего 0,1%.

Во Франции годовая гармонизированная инфляция увеличилась с 1,7% до 1,8%, что стало самым высоким показателем с августа. В Испании годовая инфляция составила 2,8%, что является самым высоким значением с июля 2024 года.

Кроме того, в Нидерландах зафиксирован рост ВВП на 3,9%, что стало самым высоким показателем с июля 2023 года.