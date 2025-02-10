Рыболовный траулер с 14 членами экипажа затонул у берегов Южной Кореи

У побережья Южной Кореи затонул рыболовный траулер с 14 членами экипажа, в результате происшествия погибли четыре человека, пятеро числятся пропавшими без вести,

У побережья Южной Кореи затонул рыболовный траулер с 14 членами экипажа, в результате происшествия погибли четыре человека, пятеро числятся пропавшими без вести,

Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap, к спасательным работам привлечены 24 патрульных корабля, четыре судна ВМС, 13 самолетов и другие спасательные суда.

Спустя несколько часов после крушения береговая охрана обнаружила судно на глубине 80 метров, оно затонуло примерно в 17 километрах к востоку от острова Хабэк, недалеко от Йосу. В числе погибших — 66-летний капитан, четверо моряков смогли спастись, еще один человек был обнаружен без сознания внутри судна.

По данным властей, на борту находились восемь граждан Южной Кореи, трое вьетнамцев и трое индонезийцев. Первоначально спасли восемь человек: пятеро были найдены на спасательном плоту, трое дрейфовали в воде. Однако позже четверо, включая капитана, скончались.

Операция осложняется плохими погодными условиями на море, высокие волны опрокинули катер береговой охраны, но все шестеро находившихся на борту были спасены другим судном ведомства.

Следователи рассматривают версию, что судно перевернулось из-за сильного крена на левый борт, однако отсутствие сигнала бедствия вызывает вопросы у береговой охраны.

Власти продолжают расследование, чтобы установить точные причины катастрофы.