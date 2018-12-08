Рыбак с Маршалловых островов выловил 48 кг кокаина на 4 млн долларов

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Рыбак с Маршалловых островов выловил 48 килограммов кокаина, cообщает Report cо ссылкой на российские СМИ.

Как отмечается, его общая стоимость оценивается в 4 млн.долларов США.

По данным издания, мужчина обнаружил в своих сетях завернутые пакеты с наркотиком. После этого он обратился в полицию.

Уточняется, что местные правоохранительные органы обратились в посольство США, чтобы вызвать специалистов для проведения экспертизы.

На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.