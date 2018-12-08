Рыбак с Маршалловых островов выловил 48 кг кокаина на 4 млн долларов

https://report.az/storage/news/a33d9821d0afd53ef6de2cb85c300148/2a4ea516-ec7e-4fd3-bae8-dd8f74539df2_292.jpg
Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Рыбак с Маршалловых островов выловил 48 килограммов кокаина, cообщает Report cо ссылкой на российские СМИ.
Как отмечается, его общая стоимость оценивается в 4 млн.долларов США.
По данным издания, мужчина обнаружил в своих сетях завернутые пакеты с наркотиком. После этого он обратился в полицию.
Уточняется, что местные правоохранительные органы обратились в посольство США, чтобы вызвать специалистов для проведения экспертизы.
На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.
News DepartmentАвтор новости