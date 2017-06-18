Рыбацкое судно затонуло у берегов Аргентины, есть жертвы

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Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ На юге Аргентины потерпело крушение рыбацкое судно.

Как передает Report, местные СМИ сообщают, что один человек погиб и еще 9 пропали без вести.

Двух членов экипажа удалось спасти. Устанавливаются причины крушения.