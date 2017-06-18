Рыбацкое судно затонуло у берегов Аргентины, есть жертвы

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ На юге Аргентины потерпело крушение рыбацкое судно.
Как передает Report, местные СМИ сообщают, что один человек погиб и еще 9 пропали без вести.
Двух членов экипажа удалось спасти. Устанавливаются причины крушения.
Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ На юге Аргентины потерпело крушение рыбацкое судно.
Как передает Report, местные СМИ сообщают, что один человек погиб и еще 9 пропали без вести.
Двух членов экипажа удалось спасти. Устанавливаются причины крушения.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook